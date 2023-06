Elodie SALAIS

12 ans de conseil en management, 1 an d'expérience aux Etats-Unis.



Domaines d'expertise métier et systèmes d'information :

Supply Chain (optimisation de la chaîne logistique)

Performance Industrielle (optimisation de la performance de site de production)

Knowledge Management (collecte, structuration et mise à disposition des connaissances et de l'expérience d'une entreprise)



Gestion de projet:

Diagnostic, cadrage, plan d'action, business case et suivi de la mise en oeuvre, du budget et des délais

Encadrement d'équipe de consultants et de clients

Préparation de dossier d'aide à la décision



Conduite du changement:

Définition de plan de conduite du changement en fonction des populations touchées

Actions de formation, de communication et de mobilisation

Animation d'ateliers de travail



Points forts:

Capacité d'analyse et de synthèse

Adaptabilité et capacité à entrer rapidement dans une problématique

Qualité d'écoute alliée à une forte empathie

Goût et facilitation du travail en équipe



Anglais courant



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Gestion du changement

Knowledge Management

Management

Performance

Performance industrielle

Relation Client

Supply chain

Supply Chain Management