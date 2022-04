Amélie SANITAS

Jeune diplômée d’un Titre RNCP niveau II Responsable Ressources Humaines et Gestionnaire paie (bac+3) je souhaite désormais poursuivre avec un Master professionnel Manager des Ressources Humaines à Lyon. Afin de pouvoir intégrer cette formation il me faut trouver une entreprise qui acceptera de m’accueillir et m'accompagner.



L’alternance est pour moi un excellent moyen d’obtenir de l’expérience professionnelle supplémentaire afin de faciliter, plus tard, ma recherche d’emploi.

J'ai déjà effectué ma licence en alternance au sein de l'agence Adecco de L'Arbresle. Une première expérience au sein des Ressources Humaines qui m’a permis de découvrir le monde de l'intérim.



De part mes diverses expériences je sais que je dispose des qualités nécessaires pour travailler dans les Ressources Humaines, c’est à dire rigueur, discrétion, et professionnalisme.

Grace aux divers emplois que j'ai pu occuper, je peux vous assurer que je suis une personne qui sait très vite s'adapter et être autonome rapidement.



N'hésitez pas à me contacter, je serais enchantée de vous rencontrer afin que nous puissions, ensemble, évoquer mon parcours, mes attentes ainsi que les vôtres.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Acces