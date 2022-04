Célia PEREZ

Bonjour,



Je viens d'obtenir ma licence en information et communication à Clermont-Ferrand. J'intègre l'IUP de management à Saint Etienne en master 1 management de projet à la rentrée prochaine. Je suis actuellement à la recherche d'un contrat de professionnalisation en tant qu'assistante chef de projet événementiel ou chef de projet événementiel.



Je suis une personne dynamique et sait être à l'écoute des autres.



Je possède un bon sens du relationnel et une capacité à apprendre rapidement.