Célia PEREZ

Actuellement en poste dans le cadre d’un contrat en alternance en BTS Assurances pour le cabinet de courtage AON, je suis dans l’obligation de rechercher une nouvelle entreprise du fait de la fermeture des bureaux d’AON sur Lyon. De ce fait, je vous propose ma candidature pour un poste en contrat de professionnalisation afin de poursuivre ma scolarité à l’IPASS.



Concentrée dans mon travail et volontaire, je saurais être une collaboratrice motivée et sérieuse afin de réussir les missions qui me seront confiées. Ma maturité et mes expériences professionnelles seront de réels atouts pour votre structure et me permettront une rapide adaptation à vos méthodes.



Je suis disponible immédiatement et au plus tard pour la rentrée 2016.



Mes compétences :

• Gestion de l’accueil physique et téléphonique

• Conseil clientèle

• Connaissances techniques assurances

• Relance clientèle

Vente produits

• Suivi dossiers clients

• Gestion commerciale

Gestion administrative

• Maîtrise Pack office, Gmail, Outlook, Access

Microsoft Outlook

Microsoft Access