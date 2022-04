Amélie SAUVEUR

Ponctuelle, esprit d'équipe et polyvalente je cherche un emploi en tant qu'employée de libre service, j'aimerais mettre à profit mes compétences.



Mes compétences :

Realiser un inventaire

Regles d'hygiène et de sécurité

Entretenir un espace de vente

Realiser le balisage et l'étiquetage des produits

Mise en rayon des marchandises

Gestes et postures de manutention

Contrôler l'état de conservation des produits péri