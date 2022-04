Amelie SECULA (GREZAUD)

Durant plusieurs années, j'ai acquis des expériences dans les domaines de la Qualité, de la Sécurité et de l'Environnement (QSE) en Industrie (plasturgie, papeterie) et dans le conseil en prévention.



Il y a trois ans, j'ai créé, ma société "AMR Conseils QSE", spécialisée dans le conseil et la formation en matière de Qualité Sécurité Environnement Energie.



En parallèle, je suis formatrice dans des centre de formations tels que le CESI Dijon, IFOCOP Nevers.



De plus, je suis auditrice ICA QSE (ISO 9001 - OHSAS 18001 - ISO 14001) et ICA énergie (ISO 50001) certifiée par l'AFNOR.



Pour plus d'information, sur les différentes prestations que propose AMR Conseils QSE, n'hésitez pas à consulter mon site internet :Array ou me contacter par mail ou par téléphone.



Mes compétences :

OHSAS 18001

Audit qualité

Norme ISO 9001

Sécurité au travail

Transport de marchandises dangereuses

Norme ISO 14001

norme ISO 50001