Isabelle DUCRET (ACOUSTIQUE CONSULTING)

Depuis 2013, je dirige Acoustique Consulting, spécialiste en acoustique, et expert dans la maitrise des risques liés au bruit.



Forte d un master en management, et suite à plusieurs années d'expérience dans les bureaux d études et les divisions achats au sein de constructeurs et équipementiers automobiles tels que Nissan, Valéo, Faurecia, JTEKT, j ai décidé de relever le défi de l entreprenariat avec mon associé, Jean Pierre DUPONT.



ACOUSTIQUE CONSULTING est un Bureau d'Etudes et d'Ingénierie, qui assure des missions d'audit, de conseil, de maîtrise d'oeuvre et de suivi de travaux, pour permettre la mise en conformité des sites, conformément à la réglementation en vigueur.



Nos bureaux se situent à Villefranche sur Saône, au Nord de Lyon, dans le Beaujolais, et à Villeneuve sur Lot, près d Agen.

Nous intervenons sur la France entière pour des diagnostics acoustiques et la mise en oeuvre des solutions techniques et acoustiques.



Nous accompagnons les industries agroalimentaires, aéronautique, automobile, sidérurgie, métallurgie, industrie papetière et d'emballages. Ainsi que les collectivités, les architectes, les hôtels, bars, restaurants, discothèques et les particuliers.



Parce que chaque problématique acoustique est différente, notre mission est de trouver une solution adaptée, sur-mesure, et innovante, à chacun de nos clients.



NOS ATOUTS :

+ de 25 ans d'expérience dans l'acoustique, le bâtiment et l'industrie

Garantie de résultat d abaissement sonore

Réactivité

Un choix de partenaires locaux et artisans de confiance, à nos côtés