Amelie SÉVERIN

Actuellement salariée, dans un foyer d'accueil médicalisé depuis 2011,

J'exerce la fonction d'aide médico psychologique: j'accompagne les résidents dans les différents actes de la vie quotidienne, rédige des écrits tel que la synthèse, projet individuel, transmission écrite et oral.

Participe à des temps de réunion.

Anime des temps d'activités en lien avec le projet individuel du résident.

Met en place des projets tel que la tablette numérique qui permet aux résidents de travailler sur un support différent et de rester concentrer plus longtemps.



Mes compétences :

Accompagnement dans les actes de la vie quotidienn

Mise en place d'activités adaptées aux résidents a

Travailler en équipe

L'écoute, l'observation, la remise en question