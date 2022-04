Amelie SEVRIN

Disponible immédiatement

Responsable Comptable motivée par l'idée d'un nouveau projet professionnel alliant à la fois l'ambition d'une belle carrière et la mise en avant du côté humain dans les relations professionnelles.



Voici ce que je peux vous apporter :

- 16 ans d'expérience en tant que superviseur comptabilité groupe,

- Expérience avec dimension managériale (5 personnes),

- Savoir-faire en comptabilité internationale avec gestion de 3 filiales,

- Chef de projet lors de changement ERP et logiciel compta,

- Au sein de l'équipe projet, lors de la mise en place d'un logiciel de dématérialisation des documents du service comptable puis des autres services supports,

- Collaboration avec le CG lors de la mise en place de la comptabilité analytique,

- Mise en place et amélioration des process et modes opératoires,

- Conseil auprès des opérationnels.

- Expérience en relation clients



Les images renvoyées par mon environnement sont : positive, dynamique, investie, rigoureuse, discrète, autonome et méthodique.