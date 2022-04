Amélie SIGNORET

Bienvenue sur mon profil !



Diplômée de l'ICN en 2013, j'ai débuté ma carrière en commercialisant des formations auprès des entreprises. Le terrain, ce fabuleux domaine où tout devient possible... La rudesse de l'expérience est formatrice et rien n'est insurmontable...



J'ai ensuite bifurqué fin 2014 vers le domaine des services financiers, le courtage plus précisément, en rejoignant la Société PARTNERS FINANCES, principal Intermédiaire en Services de paiement au sein du vaste marché du Regroupement de crédits.



PARTNERS FINANCES, ce sont 250 collaborateurs qui mettent au profit des clients tout leur professionnalisme en proposant une large gamme de solutions financières autour du regroupement de prêts. A mesure que l'activité évolue, nous évoluons et même plus encore puisque nous sommes et avons toujours été précurseurs dans notre domaine.



Ambitieuse et persévérante, j'ai pu évoluer assez vite sur des postes de manager pour devenir Directrice adjointe du Back Office de Nancy. En 2018, une nouvelle aventure démarre : je pars à la rencontre des mandataires en opérations bancaires pour travailler désormais uniquement avec des apporteurs d'affaires.

C'est d'ailleurs à ce titre que je souhaite plus que jamais étendre mon réseau.



Par conséquent, n'ayez pas peur.. Cliquez !



Bon business à tous !



Amélie