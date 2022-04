Amélie SIMON

Créative et avec un bon relationnel, je suis passionnée par les nouveaux moyens de communication, par le fait de rassembler les gens, créer du lien, partager des moments forts. Issue d'un double parcours COMMUNICATION et ARTS DE L'IMAGE ET DES SPECTACLES, j'aime mettre en images ou en mots des idées ou concepts.



RELATIONS PUBLIQUES/ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS/COMMUNICATION DIGITALE/VIDEASTE



RELATIONS PUBLIQUES et ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS

Élaboration de la stratégie de développement

Prospection, Relance commerciale, Négociation

Vente de prestations de spectacles auprès de publics multi-sectoriels (collèges, lycées, universités, grandes écoles) comités d’entreprise (SNCF, Renault...), acteurs associatifs, particuliers)

Suivi clientèle et relances téléphoniques

Développer la notoriété de la structure via la construction de partenariats, la conduite d’ateliers et de

conférences (Ministère de la Culture, la Ville de Paris, la Région Ile-de-France, L’Ambassade du Japon)

Faire vivre les liens entre les différents acteurs en organisant des événements (lancement de saison,

visites, journées portes-ouvertes, festivals, séminaires, cocktails)

Développement de la présence de la structure sur les réseaux sociaux

Élaboration des devis

Gestion d’un fichier public et des statistiques d’études de la clientèle

Utilisation des outils de mailing et de gestion de base de données

Accueil du public, prise de parole et animation de conférences

Organisation d’opérations de promotion de l’établissement (salons, réunions)



COMMUNICATION DIGITALE

Réflexion autour d'une ligne éditoriale cohérente sur l’ensemble des supports

Conception et rédaction, création de contenu print (dossiers de presse, affiches, flyers)

Création de contenus pour sites internet, blogs et réseaux sociaux (Facebook, twitter, Instagram...)

Gestion du planning et de la diffusion

Prise de photographies



VIDÉASTE

Élaboration de synopsis

Rapidité et bonne capacité de synthèse

Réalisation de vidéos pour le web, (tournage, montage, jusqu'à la publication sur le site)

Outils de communication digitale (clip, teaser, diaporamas, interviews) et diffusion multi-canal web, diffusion télévisée (France 2, France 3, Arte)



J'ai 7 ans d'expérience au sein d'entreprises du spectacle vivant en tant que chargée des relations publiques et multimédias.













Mes compétences :

Communication

Flexible

Gérer des projets

Intuitive

Proactive

Relations publiques

Community management

Adobe Photoshop

Réseaux sociaux

Organisation

Social media

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Premiere