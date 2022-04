Amélie SIMON-LORIÈRE BRUEZ

Pour l'instant je fais des expositions de mes tableaux d'encre d'aquarelle, des tâches, de la peinture à. L'huile, de l'acrylique entourée d'encre de chine.

Je suis en reconversion professionnelle.

Je suis dynamique et gaie.

J'aime beaucoup contempler l'art des artistes très connus donc les expositions parisiennes.

J'aime beaucoup utiliser l'ordinateur et marcher dans la nature car j'ai une petite chienne beagle.

Je suis en train d'élaborer un projet professionnel....enfin un nouveau....

Mon maître à penser c'est Jésus car il a une parole de délivrance.....le service avant tout dans ma vie est mon cheval de bataille....



Mes compétences :

Facturation, contentieux, publipostage, poste, ban

Mac et Vista windows

EXCEL, WORD

Peinture Contemporaine à l'huile, acrylique, encre