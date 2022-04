Amélie SLEMBROUCK

Dans le cadre d'un Master Génome, Cellules, Développement, Evolution, j'ai acquis, lors d'un stage de 6 mois, les compétences sur les techniques suivantes :



- Dissections,

- Traitement des cultures cellulaires,

- Infection des cultures,

- Extraction d'ARN et de protéines,

- RT-PCR, Western Blot, Immunocytochimie, Hybridation in situ.



En septembre, je travaille à Jussieu dans le laboratoire d'immunodifférenciation pendant 5 mois. Cette expérience m'amène à construire et valider des vecteurs viraux. Les techniques utilisées pour mener à bien cette mission ont été les suivantes :



- Clonage

- Electroporation

- Transformation

- Transfection

- Extraction d'ADN



Je suis aujourd'hui à la recherche d'un poste, de préférence ciblé sur le domaine de la biologie moléculaire. Disponible de suite, vous pouvez me contacter au 0678378645.



Mes qualités : je m'adapte vite, je suis minutieuse, curieuse et travailleuse



