Beatrice THOMAS

Docteur en physiopathologie cellulaire et moleculaire, mes travaux de recherche ont principalement porte sur la regulation de l'expression des genes dans des contextes de pathologies humaines. Je possede six ans d'experience de recherche fondamentale dont trois ans en tant que chef de projets et d'encadrant d'etudiants en these, d'ingenieurs et de techniciens.

Mes domaines de competences techniques s'etendent des techniques classiques de biologie moleculaire et cellulaire(northern-blot, PCR, clonage, western-blot, hybridation in situ, immunomarquages, dosages ELISA, culture de cellules primaires et de lignees etablies, ...) aux techniques de pointes comme les puces à ADN ou le siRNA.

J'aime developper des protocoles pour les ceder ensuite à d'autres personnes, travailler en equipe, communiquer.

Je poursuis ma carrière en recherche appliquée, toujours en connexion avec la santé humaine. Ma vision du monde du diagnostic s'est développée au cours des cinq années passées chez BIO-RAD.

Diplômée du CEIPI mention "brevets d'invention" et "marques, dessins et modèles" en juin 2010, j'exerce mes fonctions d'ingénieur brevets depuis octobre 2010 dans un cabinet parisien de propriété industrielle.



Mes compétences :

Biologie

Brevet

Contrefaçon

Innovation

Microarray

Pathologie

Transcription