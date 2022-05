Yongfeng CHEN

Services de traduction technique du français vers le chinois.



7 ans d'expériences. Qualité garantie. Tarifs justes. Délais respectés.



Email: chen.yongfeng.cn@hotmail.com



PRESTATIONS :

- Traduction du français vers le chinois.

- Révision, correction et rédaction de textes en chinois.

- Localisation de logiciels de sites web en chinois.



DOMAINES DE SPECIALISATION :

- Technique: brevets, manuels d'utilisation, manuels d'entretien et de réparation, brochures, catalogues, fiches techniques, appels d'offres, cahiers des charges, procédés de fabrication, etc.

- Informatique: logiciels, sites Internet, jeux vidéo, guides d'installation, bases de données, aides en ligne, etc.



INFORMATIQUE :

- Bureautique: Microsoft Office 2010

- TAO: SDL Trados Studio 2011,SDL Multiterm 2011

- Graphique: Photoshop,CorelDRAW, Indesign, AutoCAD

- Programmation: CSS, HTML, PHP, SQL

- CMS et e-Commerce: Joomla, Drupal, OsCommerce, Prestashop, Magento







