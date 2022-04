Blangero CLAUDE

De formation initialement scientifique (doctorat 3ème cycle en Biologie cellulaire), je me suis orientée vers la propriété industrielle dans le cadre de mon premier emploi au sein du Service de Valorisation Economique de l'INSERM où j'ai obtenu le diplôme du CEIPI.



J'ai ensuite travaillé dans un cabinet de Propriété industrielle en tant qu'ingénieur brevets Biotechnologies.



Je suis actuellement responsable Propriété Industrielle au sein de la société diagnostica Stago, société spécialisée dans le diagnostic des anomalies du système de la coagulation sanguine.

Mes principales activités comprennent la gestion du portefeuille des brevets du groupe Stago, des études de brevetabilité et de liberté d'exploitation ainsi que des analyses et avis divers sur des questions relatives à la propriété industrielle.

Je diffuse une veille technologique régulière et je sensibilise les équipes RetD aux exigences de la propriété industrielle et aux réflexes de base à acquérir.



Mes compétences :

Biotechnologie

Brevet

Propriété industrielle