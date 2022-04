Amélie STÖCKLE

Jeune diplômée de Master 2 Génie Géologique, Génie Civil et Environnement à l'université Bordeaux 1, et forte d'une première expérience en bureau d'études hydrogéologiques spécialisé dans l'assainissement non collectif, je suis actuellement en recherche d'un poste d'hydrogéologue en Île-de-France.



Mes compétences :

Géotechnique

Modélisation hydraulique

Traitement du Signal

Études statistiques

Cartographie SIG

Hydrogéologie

Géophysique

Microsoft Office