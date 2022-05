Marina BALEYRAT

Titulaire d'un Master Surveillance et Gestion de l'Environnement, je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans les domaines de l'environnement.

Autonome, consciencieuse et rigoureuse, il m'importe aujourd'hui d'enrichir mon expérience professionnelle, mais aussi personnelle, au travers de nouvelles fonctions et davantage de responsabilités, permettant de mettre mieux à profit mes acquis ainsi que mes compétences.



Mes compétences :

Terrain : infiltrométrie, jaugeage, sonde piézo

Outils informatiques : MapInfo, Word, Excel...

Terrain : Sondage électrique et électro-magnétique

Connaissances réglementaires ISDND, ISDD

Connaissances pluridisciplinaires en Géologie, Hyd

Connaissances du domaine des déchets

Biodéchets-Déconditionnement