Amélie SUIRE

Spécialiste en Environnement et en Développement Durable/ RSE, j’accompagne depuis plus de 15 ans, des entreprises privées appartenant aux secteurs de l’énergie, l’industrie, de la distribution, de PME ainsi que des organismes publics (ADEME) sur des missions d’évaluation, d’accompagnement, d’innovation et de gestion de projets.



Avant de créer AS Conseil Environnement en septembre 2014, j’ai travaillé pour de grands groupes industriels de secteurs variés et fonds d’investissements sur des sujets liés à l’environnement et au développement durable. Auparavant, j’ai également exercé dans le secteur de la distribution sur le thème de la gestion de l’énergie, dans le secteur agricole sur la lutte contre les pollutions diffuses et auprès de collectivités territoriales sur l’aménagement du territoire. Ingénieur Agronome (INP-ENSAT, 2003) de formation initiale, je suis également spécialisée en environnement et en aménagement du territoire et du paysage (ENSHAP, 2004).



Tout au long de mon parcours, je me suis formée aux méthodes d’audits, d’évaluation de gaz à effet de serre (Bilan Carbone ®, GHG Protocol), à l’analyse du cycle de vie (ACV), aux normes ISO (14001, 50001 et 26000), à l’accompagnement au changement des comportements, au management collaboratif et aux méthodes d’intelligence collective.



#Scientifique #Créative #Intuitive #Collaborative



Mes compétences :

Audit

Paysage

Energie

Agriculture

Environnement

Santé et Sécurité

Norme ISO 50001

Norme ISO 14001

Bilan carbone/ GES

Construction Durable

RSE/ Développement Durable