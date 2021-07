Depuis 20 ans, je mets mon enthousiasme et mon envie de partager mes savoirs, savoir-faire et savoir-être au service des apprenants et des entreprises.



J'anime une équipe de 6 coordinateurs de l'apprentissage qui accompagnent les apprentis du BTP dans leur choix d'orientation professionnelle, la mise en relation avec des entreprises en adéquation avec leur projet professionnel, l'accompagnement tout au long de leur formation, l'orientation vers des poursuites d'études et leur insertion professionnelle à l'issue de la formation.



Pour de plus amples informations, contactez-moi :



Caroline Prat-Perret

caroline.pratperret@btpcfa-aura.fr

+33 6 48 83 77 17



Pour accéder à mon profil linkedin : fr.linkedin.com/in/carolinepratperret



Mes compétences :

Management

Accompagnement

Pédagogie

Communication

Conseil aux entreprises

Planification

Gestion de projet

Financement de l'innovation

Veille technologique

Formation

Enseignement

Coaching

Entretien

Recrutement

Change management

Gestion d'équipe

Négociation

Ingénierie

Réseaux sociaux