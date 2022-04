Amélie TAMMELA-BOLLORE

- Présentation et promotion de produits avec la mise en place d’un argumentaire de vente adapté auprès d’un portefeuille de professionnels de santé exigeants.



- Consolidation de la clientèle existante et prospection.



- Négociation et concrétisation de marché avec des médecins généralistes.



- Formation et mise en place de relations professionnelles avec les différents acteurs.



- Analyse d’activité et de résultats, suivi du portefeuille client, mise en place d’un tableau de bord (ciblage) et gestion d’agenda.