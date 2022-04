Karine MARTINS

Après une expérience dans l’industrie pharmaceutique suivie d’un Master en Ressources Humaines, je suis chargée de recherches et de recutement au sein du cabinet Prynceps depuis janvier 2015.

Le cœur de métier de Prynceps est le recrutement sur mesure dans les industries de santé (insdustrie pharmaceutique et biotechnologies ...) en France et à l’international.

Notre engagement pour 2015 : Être l’acteur majeur de votre réussite.

Nos domaines d'intervention :



- Fonctions de Direction, Opérationnelles et Support

Direction de BU, Marketing, Ventes, DRH, DAF ...

- Affaires économiques, règlementaires

- Postes Terrain : Délégués Hospitaliers, Spécialistes, KAM

Medical Science Liaison (MSL)

Délégué Commercial Dermo-cosmétique

Délégué Pharmaceutique (OTC, compléments alimentaires)

Délégué Matériel Médical



Si vous êtes en veille active ou en recherche d’un poste, vous pouvez me faire parvenir votre candidature en toute confidentialité sur notre site internet :Array

Ou par mail : candidatures@prynceps.fr





Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Cegid

Lotus 1-2-3

Sphinx