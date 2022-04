Amélie TAUZIN

J'ai obtenu un BTS Négociation et Relation Client en 2006. Par la suite j'ai obtenu ma première expérience professionnelle en tant que vendeuse en boulangerie. Deux ans plus tard, j'ai évolué au poste de responsable magasin. Je gérais 3 points de vente et environ 6 vendeuses. Mes compétences les plus importantes étaient la vente, la gestion des effectifs et la gestion des achats. Suite à un déménagement; j'ai trouvé un poste d'assistante commerciale chez un grossiste en surgelés. Ma grande capacité d'adaptation m'a permis d'être performante trés rapidement autant dans la connaissance des produits que dans le démarchage des clients. Après deux années de congés parental, j'ai retravaillé en tant que vendeuse en boulangerie, pour me remettre dans le monde du travail. Je suis actuellement en formation de Négociatrice Technico commerciale pour me perfectionner sur ce poste.



Mes compétences :

Vente

Assistanat commercial

Gestion de la relation client