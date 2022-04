Cyril CHALAMON

De formation print (spécialisation éditoriale), j'ai suivi l'évolution logique des technologies de par ma passion de l'outil informatique. Possédant une excellente connaissance des tenants et des aboutissants des domaines divers de l'impression, j'ai su grandir par des connaissances en développement internet où ma curiosité est vite devenue un atout majeur.

Spécialiste du e-commerce, je place en avant la relation client afin de fournir le meilleur outil et la formation adéquate.

Polyvalent, passionné et toujours en quête d'améliorations tant sur le plan technique que personnel, je n'ai de cesse d'améliorer mes compétences en allant toujours de l'avant et en effectuant sans cesse une veille technologique.

Mes connaissances variées en communication tous supports sont désormais une force que je mets avec grand plaisir à disposition



Mes compétences :

Css3

Langage Smarty

Php5

Jquery

Wordpress

Joomla

Prestashop

Photoshop

Indesign

Illustrator

QuarkXpress

Woocommerce

E-commerce

HTML 5

Zend framework

MySQL

Impression offset

Colorimétrie

Formation professionnelle

LESS

Bootstrap

Masonry

Autonomie

Plesk

Debian