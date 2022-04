Avec un BAC Art Appliqué et un DUT Services et Réseaux de Communication (option communication) en poche je me destine aux métiers de la communication et du graphisme. J’aime l’infographie et la gestion de projet, j’ai donc des compétences poussées dans ces deux domaines.



Mes compétences :

Gestion de projet

Graphisme

CMS open source

Community management