Amélie THÉVENIN

Sérieuse, autonome et polyvalente, je suis à la recherche d'un poste technicien en laboratoire dans le domaine cosmétique. Idéalement, je souhaiterais travailler en recherche et développement avec une possibilité d'évolution et d'obtenir des responsabilité à moyen terme. Ma double compétence en cosmétologie et en chimie analytique ainsi que mon expérience professionnelle de sept ans en laboratoire me permettra de m'adapter rapidement au poste occupé et à l'entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

ICP-MS

GC-MS

Formulation cosmétique

Bonnes Pratiques de Fabrication

Dossier information produit

HPLC