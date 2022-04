Amélie TIPHAIGNE

Programmation, pilotage et évaluation des actions de communication et des activités événementielles

Chef de projets culturels et touristiques

Recherche de partenariats et de financements, fundraising

Maitrise de la chaîne graphique et éditoriale

Relations publiques



Mes compétences :

Relations publiques

Développement de partenariats

Elaboration et suivi budgétaire

Très bonnes qualités rédactionnelles

Recherche de financements

Maîtrise de la chaîne éditoriale