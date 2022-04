Amelie TONNA

- CONSEILLER EN NUTRITION certifié CERDEN (2013) et alimentation vivante



1° Bilan nutritionnel et analyse de profil:

. composition de l'assiette, préparation, cuisson

. association alimentaire, quantité, qualité,

. carences, excès,

. surpoids

. activités physiques

2° Correction et conseil alimentaire

. optimisation des associations en micronutriments fonction des besoins

3° Complémentation alimentaire si nécessaire



Adapter son alimentation dans le but d'obtenir une santé optimale



- MASSOTHERAPEUTE issu de la formation en EMTE (2008-2012)



Il s'agit de thérapie psycho-corporelle par le massage et le soin énergétique.

Plus précisément, mon travail consiste à amener chaque personne à se reconnecter à son essence profonde.

Comment se révéler à soi ?

En éveillant sa conscience à ce que nous sommes, qui nous sommes, ce qui nous anime, nous touche (émotions, pensées, coeur...), nous pouvons apporter un meilleur équilibre dans notre vie.

En chacun de nous se trouve le guérisseur, celui qui cherche l'harmonie dans la santé physique, mentale et spirituelle.



Le massage et le soin énergétiques sont :

* une clé pour sortir de ses tensions et de ses blessures par l'accompagnement psychologique,

* une porte ouverte sur l'écoute, le lâcher-prise,

* un excellent instrument de relaxation,

* une nourriture pour sa richesse intérieure et

* un soin à sa beauté extérieure



Le massage et le soin énergétique ouvrent les portes sur le monde du bien-être.

Un instant pour soi est un cadeau unique, un temps d'arrêt, un temps d'intense liberté.





Le présent nous appartient

L'énergie nous habite

Nous nous nourissons d'énergie

Un fragile équilibre entre trop ou trop peu

... bienvenue dans le monde du bien-être et de la détente.



A vivre ...



Mes compétences :

Accompagnement

Ecoute

Nutrithérapie

Coaching en nutrition

Massothérapie

Thérapie psycho-corporelle

Hypnothérapie