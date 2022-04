Amélie TREMBLAY-CHOTEAU

Diplômée 2010, avec mention très bien, de l'ESAG Penninghen, je m'intéresse particulièrement à l'architecture et au design écologique. Les recherches et travaux de Glenn Murcutt sont souvent à la base de mes projets et réflexions.J'aime réfléchir de façon ludique et pratique à mes idées. Ainsi les enfants et l'art corporel m'inspire beaucoup.

Inscrite au CFAI depuis que j'ai finis mes études, j'ai obtenue ma reconnaissance de compétence en octobre 2014.

Installée récemment dans le Var, je travail pour une agence parisienne, je souhaites à terme exercer dans la région PACA.