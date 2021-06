Lolita lou® est une marque de vêtements, accessoires et bijoux créée par Marie-France DI FALCO en 2008.

« Lolita Lou » estampille aux traits asiatiques est spécialisée dans les tenues demi-saison et d’été.

Des textures légères, en passant par des couleurs douces aux plus variées, Lolita lou vous mettra en valeur du printemps à l’automne.

Gagnante du concours 2012 « Innovez, Buzzez, Gagnez » organisé par Carrefour, elle évolue aujourd’hui dans un autre domaine : la réalisation de bijoux gourmands en argile polymère.

A présent Lolita lou vous propose ses bijoux fantaisies.

Retrouvez nous sur Etsy: https://www.etsy.com/fr/shop/lolitaloucreation

et su Amazon: https://www.amazon.fr/s/ref=hnd_pdp_byline?_encoding=UTF8&node=9699368031&lo=image&me=A1E4ZA6W7HER0E

Rendez vous sur http://www.lolitalou.com



Localisation : MARSEILLE - France