Amelie TRONCY-PEDRONO

Passionnée par définition. Si mon parcours est atypique, c'est que chaque nouveau challenge professionnel est pour moi une opportunité. Comédienne de la première heure, c'est le commerce et le tourisme qui sont mes axes de profession. Avant tout challengers, j'aime les défis et les responsabilités. La voie professionnelle est pour moi ancrée dans les valeurs d'engagement, d'ouverture, de simplicité et d'esprit d'équipe. La relation clientèle étant mon univers favoris, je souhaite évoluer et grandir à travers les échelons.

Pourquoi Vidaeo ? Parce qu'il faut vivre avec son temps, et que mon temps me guide vers une sphère numérique au service des rencontres, de l'emploi, et des opportunités.



Mes compétences :

Gestion

Direction commerciale

Animation de formations

Adaptabilité

Management

Gestion de la relation client