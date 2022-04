Amélie VAUCELLE

Attachée au secteur du bâtiment et de la construction/rénovation, mon expérience est construite sur



- des atouts personnels liés à la gestion d'un marché d'affaire: fiable, organisée et volontaire.



- des connaissances techniques. Ce qui me donne une vision globale de la construction ou de la rénovation; et une maîtrise sur certains lots comme la climatisation, la ventilation, et les énergies renouvelables.



- des qualités humaines propres comme mon dynamisme et mon intérêt à toute source de culture et d'apprentissage.



Actuellement en cours de validation de mes compétences techniques acquises sur ces dix dernières années.



Mes compétences :

Informatique

Organisation du travail

Commerce B to B

Autonomie commerciale

Commerce B to C

distribution

construction

RT2012

rénovation

achat

formation

management

prescription