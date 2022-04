Amélie VIEUX

J'accompagne des organisations et des territoires en vu de faciliter leur action sur leur environnement interne (organisation, dynamique d'équipe, innovations participatives,...) et/ou externe (projets multi-acteurs, démarches participatives,...).

Je contribue à clarifier la situation de départ de mes clients (diagnostic, analyse des dysfonctionnements). Nous pouvons ainsi identifier les problématiques réelles de l'organisation ou du territoire ainsi que ses ressources mobilisables. Je propose des processus de transformation des pratiques ou des postures pour permettre aux acteurs (membres d'une équipe, membre d'une organisation, partenaires, acteurs d'un territoire) de créer leur propres réponses, réalistes et adaptées (et donc ayant une chance d'être mises en oeuvre durablement). Ce qui me passionne : voir l'énergie et la créativité se libérer au service d'une amélioration concrète des situations des personnes et des organisations.



Mes compétences :

Animation d'équipe, de groupe

Créativité

Animation de formations

Animation de réunions

Concertation

Conception-rédaction

Coordination

Facilitation de Forum Ouvert