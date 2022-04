Amélie VINCENT

Bonjour,

La langue anglaise représente une ligne directrice dans l'ensemble de mon cursus universitaire ou professionnel.

Issu d'un lycée bilingue Ombrosa dès le primaire, l'attrait de la langue anglaise a fait que le commerce International s'est imposé comme un choix évident.

En plus de l'anglais, la relation avec les clients ou d'autres intervenants est un facteur indispensable dans toutes mes orientations professionnelles, d'où la vente en boulangerie ou le transport international.

Toutes ses expériences se révèlent enrichissantes, et je ne cherche qu'à apprendre d'avantage et à faire partager pour me perfectionner.

Le salaire m'importe moins qu'un poste en lui-même. Il est important d'aimer son travail, pour avoir envie de s'investir au quotidien. Bien évidemment l'aspect financier n'est pas oublié, mais n'est pas primordial.

L'aérien est un secteur dynamique et source de changements perpétuels, ce qui me correspond complètement.

Je suis à la recherche de toute opportunité dans une zone géographique priche de mon domicile (entre bourgoin - les abrets - moirans - la côte dt André) suis disponible avec un préavis d'un mois, pas seulement dans le transport.

N'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements en me contactant par mail à louiseamelie24@hotmail.fr ou par téléphone au 06 76 82 39 43.

Cordialement

Ps : je suis à la recherche d'un emploi. Alors n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Export

Commerce international

Transport

Import

Relation client

Motivation

Dynamique

Administration