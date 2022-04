Amélie VIVIAN

MAKE UP FOR EVER - Chargée de recherche formule

MAKE UP FOR EVER - Chargée de projet de formulation & Gestion de projet

MAKE UP FOR EVER - Technicienne de formulation toutes galéniques & coloriste

SICOBEL - Etudiante stagiaire

ROHM and HAAS - Stagiaire technicienne de formulation peintures LA PLAINE ST DENIS

STRAND COSMETICS EUROPE - Technicienne

NATIONAL STARCH - Stagiaire