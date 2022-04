Amélie VOLK-DUREUX

Après un Baccalauréat ES, j'ai choisi de poursuivre avec le Bachelor ICN, validé par une 3ème année en cursus anglais, tout en étant élève déléguée d'une promotion composée d'étudiants internationaux.

J'ai alors continué sur un Master, initialement à Sup de Co Reims mais depuis la fusion de RMS et RBS, à Neoma Business School, pour lequel je souhaite obtenir la spécialisation Luxe.

Je suis également en apprentissage chez IBM, Global Technology Services, dans le secteur TSS pour la région Est. J'évolue sur un poste à dominante commerciale avec une démarche de prospection et de contact avec les clients, mais je m'occupe également d'organiser des Évents clients périodiques en Région avec des thèmes spécifiques variés.



Mes compétences :

Merchandising

communication

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel