Amélie WALDBERG

Directrice

GALERIE WALDBERG



L’ARTOTHÈQUE GALERIE WALDBERG loue et diffuse des œuvres d’art à la manière d’une bibliothèque qui prête des livres et diffuse la lecture.



GALERIE WALDBERG est dotée d’une collection d’œuvres d’art originales, pour partie composée d’œuvres d’artistes locaux et de toute internationaux.



Cette collection est enrichie chaque année et a vocation à être prêtée à un large public : particuliers, professions libérales, établissements scolaires, associations, entreprises, collectivités.



DÉFISCALISATION: Acquérir une œuvre d’art grâce à Galerie Waldberg, permet une diversification souple de votre patrimoine dotée d'avantages fiscaux.

L'investissement dans les œuvres d'arts satisfait plusieurs objectifs dans le cadre de la gestion du patrimoine. Il peut concerner le particulier mais aussi l’entreprise.





