Elisabeth WELA (WIERZBICKA)

1989-2018 – INDEPENDANTE : travaux de rénovation et décoration, graphisme, auteur des réalisations sculpturales, management, médiation, plusieurs entreprises.

1989-2018 – Artiste Peintre, Sculpteur, Art installations.

Réalisations Publiques autant Artiste Auteur :

2013 - Installation lumineuse, Musée Manggha d'arts et techniques du Japon, Cracovie,

2012 - Installation lumineuse, Shangyuan Art Museum, Pékin /

2011 - Pérenne interactive audio installation, Centre de Science Copernic, Varsovie /

2011 - Installation, Futuroscope, Poitiers /

2009 - Installation lumineuse, Futuroscope, Poitiers /

2006 - Installations monumentales pour le Festival des Arts de la Rue « Viva Cité », Sotteville-lès-Rouen /

2006/7 - Fresques murales, Foyer Kellermann, Paris /

2005 - Fresques murales, Foyer Charles Albert Houette, Sartrouville /

2001/02 - 6 Tableaux et fresque murale, Sté Power Group, Paris /

2000 - Fresque murale, Collège Saint Joseph, Cachan /

1998 - Fresque murale, Sté "La Pieuvre", Paris /

1989-2016 - Plus de 200 expositions artistiques à travers du Monde



http://www.wela-art.com/



2017 - Assistante Administrative, AFAPARK, Paris, France

2016-2017 – Acheteur International (Belgique, Pologne, Luxembourg), Gestion polyvalente, logistique, Kyotec Luxembourg



Mes compétences :

Installation

Peinture

Artiste

Sculpture

Art

Dessin

Expositions

Scénographie

Décoration