Christelle LOUNIS

Adapter mon travail en fonction de la demande. Revaloriser un bien. Proposer le conseil pour indiquer les points forts et les points à améliorer, l'harmonie des couleurs, l'aménagement et l'agencement de l'intérieur, les petits travaux à réaliser, les éléments de décoration ainsi que les accessoires. Proposer le diagnostic par l'analyse détaillée pièce par pièce des modifications à apporter, la prise de photos de chaque pièce et des extérieurs, la rédaction d'un rapport détaillé des interventions à effectuer. Réaliser la mise en valeur complète : visite conseil, désencombrement, organisation des travaux, staging et location d'objets décoratifs. Apporter différentes formules : personnalisée ou à distance.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet