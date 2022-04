Je suis peintre décoratrice et parfois chef peintre de décors de films, téléfilms, événements.

Je réalise également des fonds destinés aux photographes pour leurs prise de vues.

Ouverte à toutes propositions, n'hesitez pas à visiter mon site ou à me contacter.

Je ne manquerai pas de vous répondre



visitez mon site, et découvrez mon travail en images:

https://celialecomte.wixsite.com/celia-lecomte



Mes compétences :

Peinture décoration, patines, couleurs, matière

Photoshop, illustrator