Amélie WALTER

Plus de 15 ans d’expérience en Business développement, partenariats et Marketing dans différents secteurs d'activité : industrie des contenus, produits techniques, Média & Entertainment (cinéma, VOD, jeux vidéo et édition).



BUSINESS DEVELOPPEMENT et PARTENARIATS

- Définir et gérer des stratégies de croissance générant revenu et rentabilité incrémentaux,

- Construire des partenariats avec des marques clés pour générer des revenus, optimiser la visibilité des lancements ou diminuer les dépenses marketing.

- Développer de nouveaux clients et maximiser les comptes existants

- Monétiser les contenus digitaux



MARKETING

Définition et déploiement de la stratégie marketing pour des gammes de produits au niveau local ou international

- Social Media : développer l’engagement des consommateurs et influenceurs

- Webmarketing : managment de sites (BtoC, BtoB), optimisation du tunnel d’abonnement, des contenus et de la navigation…

- CRM & communication on-line

- Marketing et Communication de l’Edtech (contenus pour l’Education numérique)

- Lancement de produits



Compétences : construction de budgets et optimisation de P&L, management, gestion de projets marketing BtoB et BtoC, stratégie digitale, social media, stratégie marketing online, Customer Relationship Management, Databased Marketing, business développement, partenariats.



Prête à offrir ses compétences dans le cadre d'une nouvelle opportunité professionnelle.

Contact : ameliewalter@yahoo.fr



Mes compétences :

Marketing

Stratégie digitale

Business development

Management

Partenariats stratégiques

E-commerce

Community management

Communication online

Social media