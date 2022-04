Amélie WERNER

Passionnée par le secteur des vins et spiritueux, je travaille à Londres depuis plus de 3ans. Après 2ans passés chez Bacardi Brown Forman, j’ai rejoint Rémy Cointreau UK lorsque le groupe a décidé de lancer sa propre structure de distribution, en Avril 2014. Je dispose aujourd’hui d’un réseau solide en Angleterre, notamment à Londres dans le secteur On Trade Prestige et Premium Off Trade. Mes connaissances du marché, mon sens du relationnel et ma maitrise des outils marketing et commerciaux sont de solides atouts pour évoluer au sein d’une structure internationale, en sales ou en marketing.





Mes compétences :

Commerce international

Marketing

Communication

Gestion de projet

Dégustation