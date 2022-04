Améline DE GAULMYN

Je travaille actuellement pour Arcaneo, une agence événementielle qui organise des Conventions d'Affaires et des Congrès dans le secteur des Ressources Humaines principalement ( CONGRES HR', LTD), mais aussi de la finance, Comp & Ben, E-Learning, Systèmes d'Information ( TOP DRH , TOP DAF/DSI, Stratège Formation et Compétence...).

Je suis chargée de Projets, j'organise en ce moment le Congrès des DSI le 9 décembre au Pavillon d'Armenonville à Paris (16ème).