Graphiste et/ou Designer Graphique, je conçois et assure l'accompagnement complet (brief - concept - création - fabrication - suivi) des différents projets de communication qui me sont confiés.

Mon parcours reflète mes compétences et mes aspirations. Il peut être qualifié d’atypique mais c’est au contraire un réseau complémentaire de savoir faire et de savoir être.

La communication a toujours été au coeur de mes activités sous diverses formes : oeuvres caritatives, bénévolat, compétitions, challenges, concours, projets, expositions, etc. Un secteur qui m’apporte sans cesse de nouvelles expériences et enrichit ma polyvalence. Ma formation m’a permis d’associer pratique et théorie dans divers concepts créatifs tout en faisant preuve d’une grande autonomie. Des atouts professionnelles qui m’accordent d’avoir des responsabilités importantes dans mes expériences.



Promouvoir une entreprise, guider des voyageurs dans leurs parcours, valoriser un projet/une marque autant d'objectifs de communication qui ont besoin d'accrocher le regard et de délivrer des messages clairs. C’est là qu’en tant que créatrice j’interviens.



Touche à tout, toujours à l’affût d’un graphisme singulier et pertinent, je recherche le juste équilibre entre l’originalité et le respect des contraintes. Investie et dynamique, je m’adapte à tous les supports disponibles en utilisant tous les potentiels d’expression à ma portée. Ainsi ma démarche créative s’appuie sur une analyse des besoins suivie d’une réflexion conceptuelle pour viser une stratégie de communication unique et efficace.



Venez découvrir mes créations sur mon portfolio :

Retrouvez-moi également sur Linkedin : fr.linkedin.com/pub/ameline-larue/75/280/384/



Domaines concernés | Communication culturelle, institutionnelle et corporate.

Domaine de compétences | Identité visuelle, signalétique, édition, presse magazine et web.



Mes compétences :

Joomla!

Robot font, FontLab

Processing

Blender

Création graphique

Adobe Dreamweaver

Adobe Premiere Pro

CSS 3

HTML 5

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Conception signaletique

Web design

Print

Communication

Conception éditoriale

Conception graphique

Conception de site

Responsive design

Wordpress

Conception de supports de communication

Conception typographique

Pratique de la photographie

Magento