Ameline MAHÉO

Mes expériences professionnelles témoignent d'une implication dans le développement durable : mission Fairtrade pour le domaine Jean Bousquet, responsable d’études environnementales pour une entreprise de développement de projets éoliens (WPD).



D'autre part, la musique est depuis toujours une passion, notamment la musique live. Loin d’être reléguée au second plan avec la vie professionnelle et les contraintes qui vont avec, cette passion a grandi au fil des découvertes musicales et de mes rencontres avec d’autres passionnés.



La rencontre entre ces deux centres d'intérêt m'a amenée à envisager une reconversion professionnelle dans le domaine de la culture, en travaillant sur un projet de bar-concert s'insérant dans une démarche qualitative, locale et à forte valeur sociale. Ce projet est aujourd'hui en cours d'élaboration. J'y travaille également en me formant avec des professionnels (services dans des bars, bénévolats culturels, etc.)



