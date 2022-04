Catherine MAHEO

15 ans de direction de Théâtre, des spectacles nommés 21 fois aux « Molières du Théâtre», la création de plusieurs festivals de danse, de cinéma et de théâtre, productrice pour la télévision, un “7 d’Or” de la meilleure émission musicale à la télévision.



PRODUCTION EXÉCUTIVE

• Avenue Q adaptation Bruno Gaccio - Bobino 2012

• Rose de Martin Sherman avec Judith Magre - Théâtre de la Pépinière 2012

• Les Monologues Voilés d’Adelheid Roosen – Petit Théâtre de Paris 2011

• Anne le Musical de Jean Pierre Hadida - 2010

• Je m’voyais déjà de Charles Aznavour et Laurent Ruquier - Théâtre du Gymnase 2009/2010

• Les hommes viennent de Mars, les femmes de Venus de et avec Paul Dewandre Théâtre du Gymnase, Casino de Paris, Olympia et Tournées

• Les Monologues du Vagin d’Eve Ensler - Tournées 2007

• Imagine toi de et avec Julien Cottereau - Molière de la révélation Théâtrale 2007 - Théâtre Fontaine , Théâtre des Mathurins - tournées 2007/2008

• Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens de Gérald Garutti -Vingtième Théâtre

• Sentirès – Tournées 2007/2008

• La femme coquelicot de Noëlle Châtelet -Théâtre Mouffetard 2007

• Yvette et Sigmund de et avec Hélène Delavault -Théâtre du Rond Point 2006

• Mazout et Neutron : Festival d’Avignon 2006

• Duo pour un violon seul de Tom Kempiski avec Francis Huster et Christiana Réali - Théâtre des Variétés 1 Nomination Molière

• A torts et à raisons de Ronald Harwood - mise en scène de Marcel Bluwal -Théâtre Montparnasse co-prod avec le Théâtre de la Gaîté avec Claude Brasseur, Michel Bouquet - 11 nominations Molière

• Frédérick d’Eric-Emmanuel Schmitt - mise en scène de Bernard Murat -Théâtre Marigny co-prod avec le théâtre de la Gaîté , avec Jean-Paul Belmondo -1 nomination Molière

• Oh pardon tu dormais de Jane Birkin - mise en scène de Xavier Durringer avec Jane Birkin et Thierry Fortineau - Théâtre de la Gaîté Montparnasse

• Fabrice Luchini dit avec Fabrice Luchini - Théâtre de la Gaîté Montparnasse

• Le Toucher de la hanche de et avec Jacques Gamblin – 1 nomination Molière - Théâtre de la Gaîté Montparnasse

• Skylight de David Hare - mise en scène de Bernard Murat avec Zabou, Patrick Chesnais – 4 nominations Molière - Théâtre de la Gaîté Montparnasse

• Les Robin des bois d’à peu près Alexandre Dumas / mise en scène de Pierre François Martin-Laval avec jean Paul Rouve, Marina Foix, Maurice Barthelemy, Pierre François Matin laval , Elise Larnicol, Pascal Vincent – 1 nomination Molière - Théâtre de la Gaîté Montparnasse

• Qui a peur de Virginia Woolf ? d’Edward Albee - mise en scène de John Berry avec Niels Arestrup, Myriam Boyer 1 nomination Molière - Théâtre de la Gaîté Montparnasse

• Quand les Sales Gosses les imitent de Philippe Bretin et Sylvie Ferrié avec la Cie les Sales Gosses - Théâtre de la Gaîté Montparnasse

• Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour de Gorges Perec mise en scène Isabelle Nanty - Théâtre de la Gaîté Montparnasse

• Noces de Sables de Didier Van Cauvelaert - Studio des Champs Elysées 1995

• Les Rencontres Internationales de Danse – La Baule (1988/1990)

• Le Festival International du Film Européen – La Baule (1990/1994)

• Les Théâtrales – La Baule avec Jean Claude Brialy (1991/1995)



PRODUCTION TÉLÉVISION

• Êtes vous plus fort qu’un enfant de 10 ans ? M6 2007

• Irrésistible de Fabrice Roger Lacan, mise en scène Isabelle Nanty / France 4

• La Nuit Gainsbourg 7 d’Or de la meilleure émission musicale – Divertissement / France 2 -

• Lettres d’amour à sa Mère – série de films courts / TF1

• L’hymne à la Môme Piaf – Divertissement / France 2

• Le Concert idéal – Divertissement / Arte

• Piaf – Documentaire / Arte

• Le Noël des Noëls – Divertissement / France 2

• Le Réveillon des Réveillons – Divertissement / France 2

• Blessures de Femmes –série de Films courts / Canal +

• J’ai rêvé d’un autre monde – Divertissement / France 2

• Hello Elie - documentaire / France 3



DIRECTION

• Direction du Théâtre de la Gaîté Montparnasse ( 1995/1999)

