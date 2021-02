Olivier VAN CAEMERBEKE

Journaliste depuis 1996, passionné par l’actualité et l’information de service, je suis familier avec l’enquête, le récit, la titraille et l’écriture multimédia. Je suis également habitué à éditer les articles comme les dépêches d’agence.



Je collabore ou j'ai collaboré à :

- L'Etudiant

- Viva magazine

- Le Journal des acteurs sociauxc

- Sélection du Reader's Digest

- Village de Joie Sos Villages d'Enfants

- Le Monde de l'Epicerie Fine

- Bazik Press

- ZenSoon



-Les sujets de société, la thématique de la solidarité et de l'engagement citoyen ou encore la photographie sont mes domaines de compétences privilégiés.

-Familier avec l’enquête, le récit et la titraille, je suis très à l’aise dans l’exercice de l’interview et j’ai de bonnes connaissances en écriture multimédia. Enfin, je maîtrise la technique photo (prise de vue et post-traitement) et j’ai de bonnes notions en vidéo.



Je suis ouvert à toutes nouvelles collaborations éditoriales en presse ou en communication.



Je présente mon CV et de nombreux exemples d'articles et de photos sur mon site : http://www.olivier-vancaemerbeke.com



COMPETENCES :

REDACTION : Récits, enquêtes, interviews, écriture web et multimédia, édition, titraille, légendage.

MANAGEMENT : Formation et encadrement de journalistes chargés du fact-checking.

IMAGE : Prise de vue de photo et vidéo, traitement, montage.

LANGUES : Anglais lu, parlé, écrit. Notions d'allemand et d'espagnol.

BUREAUTIQUE - PAO : Microsoft Word ; PlanSystem ; Photoshop CS3 ; VideoSpin ; Imovie ; Premiere Elements. Bonnes notions d’XPress et de Wordpress



Mes compétences :

Rédaction

Reportage

Photographie

Journaliste