Cyril ENTZMANN / ZIR

Journaliste depuis 1996 et photographe indépendant depuis 2004, je réalise des reportages et des portraits pour la presse quotidienne et magazine, collabore régulièrement avec des agences de communication, des institutions et des sociétés.



Dans l'édition jeunesse je suis le créateur avec Emilie Gillet de "Timo, le drôle de petit héros". Une série de livres pour enfants où les histoires sont racontées en photos. Les deux premiers tomes ont été édités par Gallimard Jeunesse en septembre 2011.



Mon activité en entreprise est orienté vers le portrait et le reportage pour la communication interne et externe. Je couvre aussi des conventions et des congrès.



Mon travail pour la presse est également basé sur le reportage et le portrait en situation ou en studio.



J'ai travaillé sur des séries qui ont pour thème la mise en scène de la mémoire sur les lieux d'événements historique , (Le jour J à l’épreuve du temps, Guernica, Le camp du Struthof) et sur des reportages liés aux enjeux écologiques et scientifiques.



Depuis 2001 j'ai consacré une série sur le corps en immersion intitulée "Sous l'eau", plusieurs fois exposée et poursuivie par des reportages pour la presse (L'école des profondeurs, l'Aquaphobie).

Depuis 2008 je travaille avec la chorégraphe Kitsou Dubois sur ses projets de danse sous l'eau : "Danse et eau, processus d'immersion".



Passionné de montagne j'effectue depuis 2007 des reportages sur les pratiques nocturne de la montagne ( Le ski de nuit, les dameurs travailleurs de l’ombre, Nuits Blanches etc...).

En 2009 la série Cable Mountains a été exposé à la galerie Chambre avec Vue.



Membre de Signatures depuis 2007, j'ai réalisé pour l'agence des portraits et des sujets sur l’Homme au travail, l’éducation, le monde de la montagne, le corps et l’eau, les nouvelles technologies, la santé et l’illustration des phénomènes de société.



En 2015 j'ai quitté Signatures pour rejoindre Divergences-Images.



