Améline NAYET

Fondé en 1880 et expert automobile depuis 1920, Gueudet est devenu en quelques générations le 2 ème groupe de distribution automobile en France.



Distributeur de 14 marques automobiles, 1 marque de Poids Lourds (Renault Trucks) et 1 marque de matériel Agricole (Class), nous sommes présents dans le Nord-Ouest de la France ainsi qu’en Haute Savoie.

Avec près de 4000 collaborateurs et un CA de 1,9 milliards d’euros, notre groupe est un acteur majeur de la distribution, en perpétuel développement.



Mes compétences :

Projet insertion handicap

Création d'un référentiel métier

Evaluation

Animation de journées d'intégration

Recrutement

Développement des partenariats et réseaux

Développement d'outils RH