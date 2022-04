Amélya KHALIFI

Plus que suivre le mouvement, j’aime penser que je suis un élément moteur d’une entreprise. Soucieuse de véhiculer une image juste de la société pour laquelle je travail, j’attache une grande importance à la satisfaction client car tout simplement il n’y pas de business sans eux. Dotée d’une forte détermination et d’un fort esprit créatif, je suis capable de m’adapter rapidement et facilement aux divers défis de l’entreprise, de son marché et de sa clientèle. Ma devise : « Make better than yesterday !».



More than a followers, I like thinking that I’m someone who's stimulating my team. I’m a very caring of convey the right image of the firm. That’s why I really pay attention to the customers, for sure, there is no business without them. With my determination and my creativ mind, I can adapt quickly and easily to any challenge of company, their market and their clients. My motto : « Make better than yesterday !».



Mes compétences :

Automobile

COMMERCE

Coordination

Coordination technique

Développement durable

Éthique

Fidélisation

High tech

Marketing

Microsoft Technologies

Natation

Nouvelles technologies

Prospection

Réalisation

Technique

Tennis

Théâtre

Trade marketing